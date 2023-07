ΜακΚίσικ: «Ποτέ μην γυρνάς την πλάτη στην οικογένειά σου, ακόμα και αν στην γυρνάει αυτή»

Μία ημέρα μετά τη μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό ο Σακιλ ΜακΚίσικ προχώρησε σ'ένα post γεμάτο νόημα στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, που απ' ότι φαίνεται είχε αποδέκτη τον πρώην πλέον συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έγραψε: «Ποτέ μην γυρνάς την πλάτη στην οικογένειά σου, ακόμα και αν στην γυρνάει αυτή».

Never turn your back on Family… Even when they do.. 🥷🏾