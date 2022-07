Μένει στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοβ!

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, ο Σάσα Βεζένκοβ, καθώς τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν οι Σακραμέντο Κινγκς δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κινηθούν για τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων».

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ οι «Βασιλιάδες» απέκτησαν τον Τσίμα Μονέκε κι ως εκ τούτου ο Βεζένκοβ δεν πρόκειται ν΄ αποχωρήσει από τους Πειραιώτες και το όνειρό του να παίξει στο ΝΒΑ θα μείνει ανεκπλήρωτο για έναν ακόμη χρόνο.

Ο δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ των Κινγκς, Σον Κάνινγκχαμ, σχολίασε στο λογαριασμό που διατηρεί στο twitter ότι ο οργανισμός δεν θα κινηθεί τώρα για το διεθνή με την Εθνική Βουλγαρίας φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Χαρακτηριστικά επισημαίνει: «Το Σακραμέντο δεν θα φέρει τον Σάσα Βεζένκοβ για την σεζόν 2022/2023. Θα συνεχίσει να τον παρακολουθεί στη διάρκεια της σεζόν που ακολουθεί και θα διατηρήσει τα δικαιώματά του. Υπάρχει η πιθανότητα να τον αποκτήσει την μεθεπόμενη σεζόν.»

The Sacramento Kings will not be bringing in Sasha Vezenkov for the 2022-23 NBA season, sources say. The team will continue to monitor him in the upcoming season and hold his draft rights and the possibility exists to bring him into next season.