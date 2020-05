«Mεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού ο Άντερσον»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζέιμς Άντερσον σύμφωνα με Μέσο του Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Sports Rabbi», ο 31χρονος γκαρντ-φόργουορντ της Αναντολού Εφές είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζονται από τους Πειραιώτες, εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο έμπειρος μπασκετμπολίστας αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας μαζί της την εφετινή σεζόν 3.5 πόντους και 3.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Άντερσον έχει περάσει από αρκετές ομάδες της Euroleague, καθώς έχει φορέσει τις φανέλες των Ζαλγκίρις, Νταρουσάφακα και Χίμκι, στην οποία μάλιστα συνεργάστηκε με τον νυν προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μάλιστα είχε θητείες στο ΝΒΑ στους Σαν Αντόνιο Σπερς, Χιούστον Ρόκετς και Φιλαδέλφεια Σίξερς.

