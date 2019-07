Μπάσκετ: Ανακοίνωσε τον Ίθαν Χαπ ο Ολυμπιακός

Την έκτη του μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε την Πέμπτη ο μπασκετικός Ολυμπιακός.

Πιο συγκεκριμένα οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ, Ίαν Χαπ, ο οποίος έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και πλέον ανήκει κι επίσημα στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων».

Για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού αυτή θα είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν της καριέρας του, καθώς την τελευταία τριετία φοίτησε στο κολέγιο του Wisconsin.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ίθαν Χαπ. Ο απόφοιτος του Wisconsin Badgers υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο 23χρονος παίκτης αγωνίζεται τόσο στη θέση του σέντερ, όσο και του πάουερ φόργουορντ.

WHO IS WHO

Γεννήθηκε: 07/05/1996

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.08

Θέση: Πάουερ φόργουορντ

Ομάδες: Wisconsin Badgers (2015-2019)

Οι περσινοί αριθμοί του:

Σε σύνολο 28 αγώνων είχε μέσο όρο 17.3 πόντους (46.6% στις βολές και 53% στα δίποντα), 10.1 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.3 κοψίματα».