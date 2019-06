Μπάσκετ: Ανακοίνωσε τον Πάντερ ο Ολυμπιακός

Με την απόκτηση του Κέβιν Πάντερ έκανε «σεφτέ» στη θερινή μεταγραφική περιοδο ο Ολυμπιακός.

Οι ερυθρόλευκοι το βράδυ της Παρασκευής ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποιος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Βίρτους Μπολόνια και συστήθηκε στο ελληνικό μπασκετικό κοινό από τη θητεία του σε Λαύριο και ΑΕΚ.

Ο 26χρονος άσος, ο οποίος κατέκτησε τόσο με την «Ένωση» όσο και με την ιταλική ομάδα το Basketball Champions League, υπέγραψε με τους Πειραιώτες διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Κέβιν Πάντερ για τα επόμενα δύο χρόνια.



Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα μιας κι έχει αγωνιστεί στο Λαύριο και την ΑΕΚ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην ιταλική Βίρτους Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το Basketball Champions League και μάλιστα αναδείχτηκε MVP του Final Four της διοργάνωσης.



Πρόκειται για τον παίκτη που έχει κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη διοργάνωση κι αυτό γιατί είναι:



- Ο πρώτος σκόρερ της με 706 πόντους.

- Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των play offs της με 181 πόντους.

- Ο πρώτος σκόρερ στα Final Four της διοργάνωσης με 79 πόντους.

- Ο πρώτος σκόρερ στους τελικούς της διοργάνωσης με 42 πόντους.



Και φυσικά είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει και τους δύο τίτλους έως τώρα στη διοργάνωση.



Το who is who…



Γεννήθηκε: 25/06/1993

Υπηκοότητα: Αμερικανικός

Ύψος: 1.90

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ



Οι περσινοί αριθμοί του…



Στην ιταλική λίγκα σε 30 αγώνες είχε μέσο όρο 26:50 λεπτά συμμετοχής, 14.2 πόντους (71.4% στις βολές, 63.2% στα δίποντα, 42.9 στα τρίποντα) και 3.3 ριμπάουντ.



Στο Champions League 20 αγώνες είχε μέσο όρο 27:00 λεπτά συμμετοχής με 16.0 πόντους (89.4% στις βολές, 49.7% στα δίποντα, 34.5% στα τρίποντα), 2.9 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.



Διακρίσεις



Συλλογικές

Basketball Champions League (2019)- Virtus Bologna

Basketball Champions League (2018) – AEK

Κύπελλο Ελλάδος (2018) - ΑΕΚ



Ατομικές

Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Basketball Champions League (2019)».