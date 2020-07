Μπάσκετ: Ανακοίνωσε τον Τζένκινς ο Ολυμπιακός!

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τσαρλς Τζένκινς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τσαρλς Τζένκινς για συνεργασία διετούς διάρκειας.



Το who is whο



Γεννήθηκε: 28/02/1989 (Brooklyn, New York)



Υπηκοότητα: Αμερικανός (Σερβικό διαβατήριο)



Ύψος: 1.91



Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες ομάδες: Golden State Warriors (2011–2013), Philadelphia 76ers (2013), Crvena zvezda (2013–2015), Emporio Armani Milano (2015–2016), Crvena zvezda (2016–2017), Khimki (2017–2019), Crvena zvezda (2019–2020).



Τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο:



Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2015, 2017)



Πρωταθλητής Σερβίας (2015, 2017)



Πρωταθλητής Ιταλίας (2016)



Κυπελλούχος Σερβίας (2014, 2015, 2017)



Κυπελλούχος Ιταλίας (2016)



Ατομικές διακρίσεις:



MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας 2017



Οι περσινοί αριθμοί του



Ευρωλίγκα: σε 23 εγώνες είχε μέσο όρο 3.4 πόντους (94.1% βολές, 50.9% δίποντα, 7.4% τρίποντα), 2.17 ριμπάουντ και 1.8 ασίσ.



Adriatic - Liga ABA: σε 18 αγώνες είχε μέσο όρο 6.4 πόντους (75% βολές, 60% δίποντα, 52.8% τρίποντα), 1.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ».