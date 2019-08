Μπάσκετ: Ανακοίνωσε Χρηστίδη ο Ολυμπιακός

Τη «δέσμευση» του Βασίλη Χρηστίδη με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Την περσινή σεζόν, ο 21χρονος σέντερ είχε μέσο όρο με τη φανέλα του Άρη 1.8 πόντους και 0.9 ριμπάουντ σε 5:34 λεπτά συμμετοχής.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 10/07/1998

Ύψος: 2.08μ.

Θέση: σέντερ

Προηγούμενες ομάδες: Μαντουλίδης, Άρης

Διακρίσεις

Χρυσό μετάλλιο με την U18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015

Χρυσό μετάλλιο με την U20 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017.