Μπάσκετ: Εντυπωσιακή η τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού

Άρωμα... Σικάγο Μπουλς έχει η τρίτη εμφάνιση που θα φοράει τη νέα σεζόν ο μπασκετικός Ολυμπιακός, την οποία οι Πειραιώτες παρουσίασαν την Τετάρτη, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στα social media.



Πρόκειται για μια φανέλα που έχει μαύρο φόντο, λεπτές κόκκινες ρίγες, που δημιουργούνται από τη φράση «Together we fight» και λεπτομέρειες.

Μάλιστα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτήν των «ταύρων», τη σεζόν 1995-96 γεγονός που αναμένεται να ενθουσιάσει τους φιλάθλους της ομάδας.

OlympiacosBC third jersey for the season 2020-21. Can you find the "hidden" message? 🧐 Let us help you… TOGETHER WE FIGHT 👊🏾 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/8Lc3S9iI5A