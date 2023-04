Μπάσκετ: Μέχρι το 2025 στον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

Κάτοικος Πειραιά θα συνεχίσει να δηλώνει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2025, όπως ανακοίνωσαν τη Μεγάλη Τρίτη οι «ερυθρόλευκοι».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.



Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μας τον Φεβρουάριου του 2020, συναντήθηκε σήμερα (11/04) με τους Προέδρους, κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε σε πρώτο χρόνο τη συμφωνία για το νέο διετές συμβόλαιο με ένα VIDEO στο Twitter, στο οποίο ο Σακίλ ΜακΚίσικ φαίνεται να δέχεται τηλεφώνημα από τους προέδρους της ομάδας, που τον ενημερώνουν για τα... ευχάριστα. Για να ακολουθήσει η γραπτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

🙃📹 😉 That's true rejuvenation! Watch the Full Video and you will figure everything out!