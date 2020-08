Μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της πρώτης φανέλας που θα φορά τη νέα σεζόν ο μπασκετικός Ολυμπιακός παρουσίασε την Τρίτη και την εκτός έδρας εμφάνισή του, εν όψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η δεύτερη φανέλα των Πειραιωτών κινείται σε... λευκό φόντο με μικρές λεπτομέρειες από το κλασικό χρώμα του συλλόγου.

OlympiacosBC away jersey for the season 2020-21! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/dskPbdi3l7