Μπάσκετ: Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Οκτάβιους Έλις

Στο δυναμικό του Ολυμπιακού και επίσημα ανήκει ο Οκτάβιους Έλις, ο οποίος «δεσμεύτηκε» με τους «ερυθρόλευκους» για ενάμιση χρόνο. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ (30/1, 21:00), πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Οκτάβιους Έλις για ενάμιση χρόνο.

Ο Αμερικανός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Το who is who

Γεννήθηκε: 10/03/1993

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.08μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες: Cincinnati (2011-12), Trinity Valley (2012-13), Cincinnati (2014-16), Mornar Bar (2016-17), Enisey Krasnoyarsk (2017), Προμηθέας Πατρών (2017-20)

Οι αριθμοί του

Τη σεζόν 2019-20 -με τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών- έχει σε 12 αγώνες στο Eurocup μέσο όρο 10.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ, 1.1 κλέψιματα και 1.1 τάπες.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 16 αγώνες έχει κατά μέσο όρο 10.2 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.6 τάπες».