Ντιλέινι για Ολυμπιακό: «Σταματήστε τα ψέματα, έχω να μιλήσω από πέρυσι με τον Μπαρτζώκα»

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο Μάλκολμ Ντιλέινι τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος της Μπαρτσελόνα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε δέχτηκε πρόταση από τους Πειραιώτες, επισημαίνοντας παράλληλα πώς δεν είχε καμία επαφή με τον κόουτς των «ερυθρόλευκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Βγήκε ένα άρθρο σχετικά με το "ενδιαφέρον" μιας ομάδας και μετά κάποιος γράφει μια ολόκληρη ιστορία, για μια ψεύτικη πρόταση και πάρα πολλά άλλα πράγματα που εφηύρε. Παρεμπιπτόντως, δεν έχω μιλήσει με τον Μπαρτζώκα από το περσινό καλοκαίρι. Σταματήστε τα ψέματα και πάρτε όλα τα δεδομένα, πριν γράψετε κάτι» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντιλέινι.

Article comes out about “interest” and somebody puts a whole story together about a fake offer and a whole bunch of other stuff they made up 😂😂 by the way I haven’t talked to bartzokas since last summer. STOP LYING and just get all the facts before making a story