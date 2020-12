Ολυμπιακός: Έγινε πατέρας ο Ζαν Σαρλ

Hμέρα χαράς ήταν η σημερινή για τον Λιβιό Ζαν-Σαρλ, καθώς η σύζυγος του φόργουορντ του Ολυμπιακού γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Όπως είναι φυσικό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έσπευσε να στειλείε τις ευχές της στον Γάλλο άσο, γράφοντας σε μήνυμά της στα social media: «Ανν Λορέ και Λιβιό, ευχόμαστε σε εσάς και στο νέο σας μωρό, μία ζωή γεμάτη ευτυχία, ειρήνη και υγεία. Συγχαρητήρια και όλα τα καλά».

Anne Laure and @Jclifio we wish you and your new baby a life full of happiness, peace and good health. Congratulations and all the best in finding fulfillment! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/oe6aG7aFEo