Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο δεξί του πόδι υποβλήθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να στέλνει τις δικές της ευχές για ταχεία ανάρρωση στον μεγάλο αρχηγό της ομάδας.

«Περαστικά αρχηγέ! Είναι δεδομένο ότι θα γυρίσεις πιο δυνατός! Get well soon Captain!», αναφέρουν οι Πειραιώτες.