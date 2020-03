Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 12-6 (Πρώτο δεκάλεπτο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 2) στο ΣΕΦ το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι αναμετρώνται, για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Oι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ψάχνουν απεγνωσμένα τη νίκη για διαφορετικούς λόγους o καθένας στο αποψινό μεταξύ τους μπρα-ντε-φερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-15, ισοβαθμώντας με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (10η) και την Αρμάνι Μιλάνο (12η), ενώ τους χωρίζει μία νίκη από το... άλμα που χρειάζεται να κάνουν για να προλάβουν την οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ.

Oι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ ψάχνουν απεγνωσμένα τη νίκη για διαφορετικούς λόγους o καθένας στο αποψινό μεταξύ τους μπρα-ντε-φερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-15, ισοβαθμώντας με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (10η) και την Αρμάνι Μιλάνο (12η), ενώ τους χωρίζει μία νίκη από το... άλμα που χρειάζεται να κάνουν για να προλάβουν την οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ.

Αν δεν καταφέρουν οι Πειραιώτες να υπερασπιστούν την έδρα τους, τότε ο κίνδυνος να χάσουν το τρένο θα είναι πιο ορατός από ποτέ, λόγω του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός ναι μεν βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 14-12, αλλά με μία πιθανή ήττα θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ύπαρξή του στην εξάδα, ενώ με το πρόγραμμα που ακολουθεί πιθανά... στραβοπατήματα τον θέτουν ακόμα και εκτός πλέι οφ.

Η αποψινή «μάχη» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι η 13η των δύο ομάδων στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague, με τους δύο «αιώνιους» να είναι ισόπαλοι σε νίκες-ήττες (6-6).

Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως έχουν την παράδοση με το μέρος τους στις εντός έδρας ευρωπαϊκές συναντήσεις με τους «πράσινους», καθώς σε έξι αγώνες στο ΣΕΦ μετρούν δύο ήττες.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, θα παραταχθεί με τον... αέρα του 1-0 που μετράει φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό (σ.σ. στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει με 99-93 στο ΟΑΚΑ).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στην διάθεσή του, εκτός από τους Σπανούλη και Χαραλαμπόπουλο, και τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το διάστρεμμα που υπέστη πριν από 12 μέρες στο ματς με τη Βιλερμπάν

Στον αντίποδα, ο Ρικ Πιτίνο επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Παππά, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Παπαγιάννης και Βουγιούκας.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ντάνιελ Ιερεθουέλο (Ισπανία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Ούρος Νίκολιτς (Σερβία).

Τα δεκάλεπτα:

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ρότσεστι, Μπόλντγουιν, Πολ, Κόνιαρης, Μπάικς, Βεζένκοφ, Πρίντεζης, Παπανικολάου, Ποκουσέφσκι, Ρούμπιτ, Έλις, ΜακΚίσικ.



Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας, Ράις, Παπαγιάννης, Ράουτινς, Παπαπέτρου, Βουγιούκας, Τζόνσον, Φρεντέτ, Καλάθης, Γουάιλι, Μήτογλου, Μπέντιλ.

Με τον Γιαννακόπουλο στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αποστολή του τριφυλλιού στο ΣΕΦ συνόδευσε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του ματς ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί κανονικά στο ΣΕΦ. Εν τέλει αυτό συνέβη, με την αποστολή του Παναθηναϊκού να φτάνει λίγο μετά τις 19.30 στο Φάληρο, προεξάρχοντος του διοικητικού ηγέτη της ομάδας.

.@paobcgr checking IN for the derby!#GameON pic.twitter.com/qPzEAVadRl