Ολυμπιακός: Σε τουρνουά προετοιμασίας με Ζαλγκίρις, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα τον Σεπτέμβριο

Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας με Ζαλγκίρις, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, όπως ανακοίνωσε στο twitter η Λιθουανική ομάδα.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Το ακριβές πρόγραμμα του τουρνουά θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιουλίου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Έγκωμη, προάστιο της κυπριακής πρωτεύουσας Λευκωσίας.

Zalgiris will hold a week-long training camp in Cyprus to finish off with a four-team tournament on 22-23 September. 👀 pic.twitter.com/DWnPVdMxii