Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια, Πόκου. Υπερήφανοι για εσένα»

Υπερήφανοι δηλώνουν στον Ολυμπιακό για τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι μετά την επιλογή του νεαρού άσου στο νούμερο 17 του φετινού draft από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

O 18χρονος, που έκανε το ντεμπούτο του στους «ερυθρόλευκους» πριν από δύο χρόνια, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 2.964.840 δολάρια στη ρούκι σεζόν του, ενώ το συνολικό εγγυημένο ποσό θα φτάσει τα 6.078.000 δολάρια για δύο χρόνια.

«Συγχαρητήρια, Πόκου. Είμαστε υπερήφανοι για εσένα» ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού στο Facebook.

🏀Olympiacos BC congratulates @aleksejpokusevs on his selection into the NBA as the #17 Draft Pick in the 2020 Draft.



👏🏾Congrats Poku!!! 🔴⚪️We are proud of you!!! #OlympiacosBC #Pokusevski #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #NBA #NBADraft2020 #Bravo_Poku pic.twitter.com/wIEVyjjqJA