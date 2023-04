Ολυμπιακός: Sold out τα δύο πρώτα ματς με Φενέρ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια των δύο πρώτων αγώνων με τη Φενερμπαχτσέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ερχόμενη εβδομάδα, για τα πλέι οφ της Euroleague.

«Τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε "εξαφανίστηκαν" μέσα λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη την Τετάρη, 26 Απριλίου (21:45) στο Game 1 και την Παρσκευή, 28 Απριλίου (21:30), για το Game 2, πριν μεταφερθεί η σειρά στην Κωνσταντινούπολη.

🔥 In Euroleague’s Playoffs Games 1 & 2 Peace and Friendship Stadium will be packed! ✊🏾 This Is Piraeus!

