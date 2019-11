Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις Κάουνας 37-39 (Ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 1) ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις Κάουνας, που διεξάγεται στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν ρεκόρ 2-5, απέναντι στους Λιθουανούς φιλοδοξούν να φτάσουν στη νίκη που θα τους επιτρέψει να… ανασάνουν εν όψει της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί.

Ο Κεστούτις Κεμζούρα δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, καθώς οι Γιώργος Πρίντεζης και Γουίλι Ριντ ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις και αγωνίζονται κανονικά.

Η Ζαλγκίρις από την άλλη έχει εξαιρετική παράδοση στο ΣΕΦ, όμως εφέτος προσπαθεί ακόμα να βρει ρυθμό, καθώς μετράει μεγάλες νίκες κόντρα στη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και καταστροφικές ήττες από τη Ζενίτ και τη Βιλερμπάν.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία).

O Oλυμπιακός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και με κορυφαίο τον αρχηγό του, Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να είναι μπροστά στο σκορ με 19-18 στο 10΄.

Η ομάδα του Κεμζούρα συνέχισε να είναι ανταγωνιστική και στο β' δεκάλεπτο, με τη Ζαλγκίρις να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +2, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τζοκ Λαντέιλ, ο οποίος έχει 13 πόντους με 5/5 δίποντα και 1/2 τρίποντα σε έξι λεπτά συμμετοχής!

