Πάμπλο Λάσο: Ευχές για ταχεία ανάρρωση από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Σοκ προκάλεσε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ η είδηση ότι ο Πάμπλο Λάσο υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και πλέον νοσηλεύεται σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Μαδρίτης.

Αρκετές ομάδες έσπευσαν να συμπαρασταθούν στον τεχνικό της Ρεάλ, μεταξύ των οποίων και οι δύο αιώνιοι του ελληνικού μπάσκετ.

«Πολλή δύναμη και άμεση ανάρρωση. Μείνε δυνατός Πάμπλο Λάσο και γίνε σύντομα καλά», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ από τη μεριά της η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε διαδικτυακό της μήνυμα ανέφερε: «Τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση».

¡Mucha fuerza, @pablolaso !

Pronta recuperación 🙏



Stay strong Pablo Laso! Get well soon 🙏@RMBaloncesto pic.twitter.com/UkpB4sGVZS