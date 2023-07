Πρεμιέρα με ντέρμπι «αιωνίων» στην Euroleague

Mε ένα ντέρμπι-φωτιά θα γίνει η εκκίνηση της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.

Η κλήρωση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (18/7) ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Basketnews στις 6 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, για την πρώτη αγωνιστική.

Ένα ντέρμπι «αιωνίων» το οποίο περιμένει όλη η Ευρώπη, μετά και τη σημαντική ενίσχυση των «πράσινων», που ως γνωστόν, μεταξύ άλλων, έκαναν το μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Κώστα Σλούκα.

Panathinaikos to face Olympiacos in Round 1 of the new EuroLeague season, per sources.