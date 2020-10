Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω twitter εξέφρασε τη θλίψη της για τα θύματα από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Σάμο και τη Σμύρνη.



«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από τον φονικό σεισμό που έπληξε Ελλάδα και Τουρκία», ανέφερε στο «τιτίβισμά» της η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Our deepest condolences to everyone who lost loved ones in the terrible earthquake in Greece and Turkey 🙏🙏🙏