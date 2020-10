Στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει το Ολυμπιακός- Αναντολού Εφές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει διακοπές στην Ελλάδα, ωστόσο δεν μπορεί να μείνει μακριά από το αγαπημένο του μπάσκετ.

Έτσι ο back to back MVP του ΝΒΑ μετέβη το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Look who's in da building! Giannis Antetokounmpo! The two-time reigning NBA MVP! 🤩🤩🤩 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/lCQPFpxwgY