Στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού ο Κεστούτις Κεμζούρα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιθουανό προπονητή, Κεστούτις Κεμζούρα, ως άμεσο συνεργάτη του προπονητή της ομάδας, Ντέιβιντ Μπλατ.



Η ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κεστούτις Κεμζούρα, ως άμεσο συνεργάτη του προπονητή της ομάδας μας, Ντέιβιντ Μπλατ.



Το Who is Who



Ο Κεστούτις Κεμζούρα γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1970 στο Κάουνας και υπήρξε παίκτης των Atletas Kaunas, Silute, Lietucos Rytas Vilnius, Kalnapilis Panevezys, BC Sema και Swans Gmunden, καθώς και της Εθνικής Λιθουανίας.



Την σεζόν 2001-02 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως assistant κόουτς στην Besiktas. Η επόμενη χρονιά (2002-03) τον βρήκε στο ίδιο πόστο, αλλά σε άλλη ομάδα, την Lietuvos Rytas Vilnius, στην οποία το 2003-04 πήρε το χρίσμα του πρώτου προπονητή.



Το 2004 μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη και έκατσε στον πάγκο της Dynamo Saint Petersburg ως assistant, ενώ από την ίδια θέση "υπηρέτησε" την Benetton Treviso από το 2005 ως το 2007.



Επόμενος σταθμός του ήταν η Ρωσία. Από το 2007 ως το 2009 ήταν head coach στην Khimki. Την σεζόν 2009-10 βρέθηκε στον πάγκο της Lokomotiv Kuban, το 2012–2013 είχε τα ηνία της Asseco Prokom Gdynia και από το 2013 ως το 2015 ήταν (και εκεί) πρώτος προπονητής στηνČEZ Nymburk. Από το 2016 ως το 2018 εργάστηκε στην Darussafaka ως βοηθός.



Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του Κεστούτις Κεμζούρα είναι η Εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Από το 2005 ως το 2009 ήταν στο τεχνικό επιτελείο ως assistant , ενώ το 2010 ως πρώτος προπονητής την οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Υπό τις οδηγίες του οι "Λιέτουβος" είχαν τερματίσει στην 5η θέση του Ευρωμπάσκετ το 2011 και στην 8η στους Ολυμπιακούς αγώνες το 2012, οπότε και παραιτήθηκε.



Το 2009 ήταν head coach στην Εθνική Λετονίας με την οποία κατετάγη 13ος στο Ευρωμπάσκετ της ίδιας χρονιάς, ενώ από το 2016 είναι προπονητής της Εθνικής ομάδας της Αυστρίας.



Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει...



Ως πρώτος προπονητής:

Πρωτάθλημα Τσεχίας (2014, 2015)

Κύπελλο Ρωσίας (2008)



Ως βοηθός:

Eurocup (2018)



Με τον Ντέιβιντ Μπλατ έχουν συνεργαστεί (πάντα ως βοηθός του) στις Dynamo Saint Petersburg (2004-05), Benetton Treviso (2005-07) και Darussafaka (2016-18)».