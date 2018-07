Στον Ολυμπιακό ο Ζακ ΛιΝτέι

Με άκρα μυστικότητα κινήθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στις διαπραγματεύσεις με τον 24χρονο φόργουορντ, Ζακ ΛιΝτέι, ο οποίος αποτελεί επισήμως παίκτη των «ερυθρόκευκων» από το μεσημέρι του Σαββάτου (7/7). Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη της ισραηλινής Χαποέλ Γκαλίλ Γκιλμπόα, μετά την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας για τρία χρόνια. Ο Αμερικανοισραηλινός τεχνικός της ομάδας του Πειραιά, Ντέιβιντ Μπλατ, ήταν αυτός που εισηγήθηκε στη διοίκηση την απόκτησή του με στόχο την ενίσχυση της φροντ λάιν.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζακ ΛιΝτέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Το Who is Who

Ο Ζακ ΛιΝτέι γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1994 στο Ντάλας (Τέξας) και έχει ύψος 2.01μ.



Σε κολεγιακό επίπεδο έχει φορέσει τις φανέλες των Σάουθ Φλόριντα (2012-2014) και Βιρτζίνια Τεκ (2015-2017).



Το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Χαποέλ Γκαλίλ Γκιλμπόα και σε 37 αγώνες στην ισραηλινή λίγκα είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους (80% στις βολές, 53% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα), 8,0 ριμπάουντ και 1,3 κοψίματα.



Την περσινή σεζόν αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του ισραηλινού πρωταθλήματος και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα της λίγκας.



Επίσης, είναι κάτοχος ενός ξεχωριστού ρεκόρ... Στις 9 Δεκεμβρίου του 2017 στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ πέτυχε 22 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και έγινε ο πρώτος παίκτης (μετά το 2014 και τον Ντιμόν Σίμπσον) στην ισραηλινή λίγκα που έκανε νταμπλ νταμπλ με +20 σε πόντους και ριμπάουντ».