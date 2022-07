Το «ευχαριστώ» του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ως γνωστόν δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς απέρριψε την πρόταση ανανέωσης των νταμπλούχων Ελλάδας, επιλέγοντας να πει το «ναι» στην προσφορά των Ντάλας Μάβερικς για two-way contract.

Την Τρίτη ο διεθνής άσος με μήνυμά του στα social media ευχαρίστησε την ομάδα του Πειραιά για την περυσινή σεζόν, στην οποία συμπορεύτηκαν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ όλους στον οργανισμό από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο».

Thanks to everybody in the organization from the bottom to the top ❤️🤍 https://t.co/UgAaRpbKvE