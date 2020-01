Το tweet του Σπανούλη για τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Σοκαρισμένο είναι το παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα από την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του στην Καλιφόρνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχαιρέτησε τον θρύλο του ΝΒΑ και τον Λος Άντζελες Λέικερς ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται να είναι αγκαλιασμένοι!

RIP Kobe. Prayers up 🙏 So devasting to hear. 🙏🏼😢 #KobeBryant #RIP pic.twitter.com/PC4ReXaHzU