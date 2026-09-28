Ο Τζορτζ Πάπας είναι και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την επιστροφή του 28χρονου γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και γυρίζει στο ΣΕΦ μετά από δύο χρόνια.

Ο Ελληνοαμερικανός άσος είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2022-2024, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καθώς και δύο Super Cup, το 2022 και το 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr