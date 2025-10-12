Ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ (ΕΡΤ2). Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ και πήρε το προβάδισμα με 4-1, ωστόσο ο Παναθηναϊκός απάντησε και έφτασε στο υπέρ του 9-7 με τον Σορτς. Με τον Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι προβάδισμα τριών πόντων (14-11), όμως και πάλι ο Σορτς απάντησε. Στο τέλος της πρώτης περιόδου ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα (21-18) με προσπάθεια του Ερνάνγκομεζ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός βρήκε πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους με 4 τρίποντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να ξεφύγουν με +12 (44-32). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τους Νιλικίνα, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και μείωσε στο ημίχρονο στους 5 (48-43) με το buzzer beater του Βεζένκοφ.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Βεζένκοφ, Νητζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Κ. Αντετοκούνμπο.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Σορτς.