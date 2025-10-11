Με κυβερνητική παρέμβαση ανακόπτεται το… χάος που ξέσπασε γύρω από τη Basket League και τη συμμετοχή έξι προπονητών στο πρωτάθλημα, μεταξύ αυτών και ο Εργκίν Αταμάν.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω απαιτήσεων για πιστοποιητικά σχετικά με την υγεία, το ποινικό μητρώο του και άλλα ζητήματα, όμως το υφυπουργείο Αθλητισμού αποφάσισε να παρέμβει. Έτσι, οι εν λόγω επαγγελματίες θα καθίσουν κανονικά στους πάγκους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Βρούτσης ετοιμάζει νέα διάταξη που καταργεί τις υπερβολικές προϋποθέσεις για Έλληνες και ξένους προπονητές, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Πανιώνιος, το Αμαρούσιο, ο Κολοσσός και ο ΠΑΟΚ, να έχουν τους προπονητές τους στο γήπεδο.

Τι προηγήθηκε

Όλα ξεκίνησαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που ζήτησε ειδικά έγγραφα από τον κάθε κόουτς, προκειμένου να του επιτραπεί να κάνει τη δουλειά του.

Οι προϋποθέσεις που είχε θέσει η ΓΓΑ προέβλεπαν πως ένας προπονητής σε ομάδα της GBL, για να καθίσει στον πάγκο ομάδας του πρωταθλήματος, πρέπει να εκδώσει μια κάρτα, στην οποία θα υπάρχουν πιστοποιητικά σχετικά με την υγεία, το ποινικό μητρώο του και άλλα ζητήματα.

Τις προδιαγραφές δεν τηρούσαν οι προπονητές: του Παναθηναϊκού AKTOR (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ζήτησε από τη ΓΓΑ να ανακαλέσει, ωστόσο τόνισε στη σχετική ανταλλαγή εγγράφων ότι: «Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσουμε τα περιεχόμενα στην επιστολή σας, όπως έχουμε υποχρέωση, αλλά σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Μοναδικός υπεύθυνος για τη δυσφήμιση που θα υποστεί το άθλημα θα είναι το Υπουργείο σας, σε συνέχεια των εγγράφων σας, τα οποία άκριτα αποστέλλετε και διατάσσετε την Ομοσπονδία μας να πράξει.

Με την παρούσα επιστολή, τέλος, θέλουμε να σας τονίσουμε ότι πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία».

Ακολουθούν αναλυτικά οι επιστολές που ανταλλάχθηκαν:

Η επιστολή του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, Βασίλη Κάκκου:

«Σε συνέχεια προηγουμένης, για το ίδιο θέμα επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι: Οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή περιγράφονται στο άρθρο 31 του νόμου 2725/1999 όπως ισχύει:

«α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:……» Περεταίρω, η έκδοση δελτίου ταυτότητας προπονητή είναι υποχρέωσή του οικείου συνδέσμου προπονητών όπως περιγράφεται στο ίδιο άρθρο του παραπάνω νόμου: «…β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων».

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω δυο υποχρεώσεις, καθώς και η νόμιμη σύμβαση και αναγγελία πρόσληψης από το αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο, είναι οι μοναδικές απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρουσία του προπονητή στον πάγκο της ομάδας του.

Η χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας ή βάσης δεδομένων από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, με σκοπό την παρακολούθηση και έλεγχο προπονητή σε επίσημους αγώνες καθώς και η έκδοση κάρτας, δεν μπορεί επ’ ουδενί να αντικαταστήσει τις παραπάνω προϋποθέσεις και προφανώς, εάν συμβεί, πρόκειται για παράνομη ενέργεια.

Επιπλέον, σε συνέχεια του υπ. αριθμ. ΓΓΑ/28370/13.11.2024 εγγράφου μας προς την Ομοσπονδία σας, σας προωθούμε excel, με την κατάσταση των προπονητών καλαθοσφαίρισης που έως 10/9/2025 έχουν παραλάβει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2025-2026 το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) όπως μας διαβιβάστηκε από τον ΣΕΠΚ και παρακαλούμε για: – τη διασύνδεση, διαλειτουργεία σας με το μητρώο προπονητών της ΓΓΑ και την εκκαθάριση στοιχείων στην πλατφόρμα σας.

Είναι προφανές ότι, δεν μπορεί να δηλώνεται ή να εγγράφεται ως προπονητής στην πλατφόρμα της ΕΟΚ, πρόσωπο που δεν κατέχει ταυτόχρονα, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή και Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή – την ενημέρωση κομισάριων και διαιτητών όλων των αγώνων της Ομοσπονδίας σας, καθώς και των ενώσεων σας, για τον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να διενεργείται στους προπονητές των ομάδων πριν από κάθε αγώνα, για τη διαπίστωση της τήρησης των δυο βασικών προϋποθέσεων (κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή και Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή)».

Η επιστολή της ΕΟΚ:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πριν από τρεις ημέρες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έλαβε μια επιστολή από το Υπουργείο σας όπου μας διατάσσει να μην επιτρέπουμε στους προπονητές που δεν έχουν κάρτα προπονητή εκδοθείσα από τον Σύνδεσμο προπονητών να κάθονται στον πάγκο των ομάδων τους και να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Στο πλαίσιο της ίδιας αλληλογραφίας, μας επισυνάφθηκε πίνακας με τα ονόματα των προπονητών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου και προφανώς μας απαγορεύσατε να επιτρέπουμε την είσοδο σε οποιονδήποτε άλλον ακόμα και αν έχει την ιδιότητα του προπονητή, αλλά στερείται της ανωτέρω αναφερόμενης κάρτας προπονητή, άλλως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν θα έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις και εντολές σας και ως εκ τούτου θα είναι παράνομη.

Επιπροσθέτως, με την επιστολή αυτή, δίδεται η εντολή προς τους κομισάριους να επιβλέπουν και να “αστυνομεύουν”, επί της ουσίας τη συνθήκη αυτή, και σε αντίθετη περίπτωση υπαίτια και υπεύθυνη θα είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Όπως σας αναφέρθηκε και διεξοδικά στη μεταξύ ημών τηλεφωνική επικοινωνία, η ανωτέρω επιστολή σας θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, κινδυνεύοντας, μάλιστα, να τινάξει τα πρωταθλήματα της επαγγελματικής λίγκας (Stoiximan GBL), καθώς και των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι έχει καθοριστεί το μεταξύ ημών πλαίσιο με τη διασύνδεση του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνεχίζετε να επικαλείστε μια αναχρονιστική διάταξη που αναφέρεται σε κάρτες προπονητών που εκδίδει ο Σύνδεσμος προπονητών, ήτοι ένα συνδικαλιστικό όργανο, παρότι τούτου έρχεται, μάλιστα, σε αντίθεση με το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FΙΒΑ) και σας το έχουμε κοινοποιήσει εγγράφως.

Εν έτη 2025 που τα πάντα πλέον είναι ψηφιακά, που το κράτος μας ψηφιοποιείται με έντονους ρυθμούς, που το Υπουργείο σας με το e-kouros έχει οδηγηθεί σε ψηφιακή επανάσταση, και την ίδια στιγμή, που η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, απαγορεύετε στην Ομοσπονδία μας, τη μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των συνθηκών των αγώνων, να λειτουργεί ψηφιακά το μητρώο προπονητών, διασυνδεδεμένο πάντα με τον αρμόδια φορέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και συνεχίζετε να δίνετε τη δυνατότητα σε ένα συνδικαλιστικό φορέα, τον Σύνδεσμο προπονητών, να εκδίδει έντυπες κάρτες προς έλεγχο (!!!).

Ως γνωστόν, μάλιστα, και σύμφωνα με καταγγελίες, δυστυχώς, αναζητείται και η ετήσια συνδρομή των 60 ευρώ παράλληλα για τη χορήγηση κάρτας, ενώ τούτο δεν είναι νόμιμο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των προπονητών που είναι ενταγμένοι στον πίνακα προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να μην έχουν κανένα περιορισμό στην εκτέλεση του επαγγέλματος τους, παρόλα αυτά παραμένει ενεργό το ζήτημα της συνδρομής και τα παραδείγματα είναι ουκ ολίγα, με τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες για όσους λειτουργούν τοιουτοτρόπως και συνδέουν την εκτέλεση του επαγγέλματος του προπονητή με τη συνδρομή σε ένα συνδικαλιστικό όργανο.

Για τα ανωτέρω, έχουμε καταγγελίες εδώ και αρκετούς μήνες, τις έχουμε αναφέρει στο Υπουργείο σας και εσείς αντί να λάβετε μία ξεκάθαρη θέση έναντι των προπονητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνεχίζετε να επιτείνετε τη σύγχυση, υπηρετώντας την αναχρονιστική διάταξη περί ελέγχου των προπονητών μέσω καρτών, δίνοντας ταυτόχρονα την εξουσία σε ένα συνδικαλιστικό όργανο και δη στο σύνδεσμο προπονητών να στέλνει λίστες, στις οποίες αναγράφονται ποιοι επιτρέπεται (!!!!) και ποιοι δεν επιτρέπεται να κάθονται στο πάγκο των ομάδων για να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Σαφώς, είμαστε πλήρως αντίθετοι με αυτή τη τακτική, η οποία απέχει παρασάγγας από οποιαδήποτε έννοια εκσυγχρονισμού του πλαισίου, τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν τα εργαλεία για ψηφιοποίηση. Τα ανωτέρω, μάλιστα, έχουν αναφερθεί πολλάκις και στον Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κ. Βασίλειο Κάκκο, αλλά αντί επιλύσεως, μας αποστείλατε, μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων, επίσημο έγγραφο με τη ρητή εντολή, να ενημερώσουμε τους κομισαρίους να ελέγχουν τις κάρτες προπονητών (!!!!) και να μην επιτρέπουν προπονητές εκτός αυτής της λίστας, ακόμα και αν έχουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κάθονται στο πάγκο της ομάδας τους εν ώρα αγώνα.

Επιπλέον, μάλιστα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσουμε σε τέτοιο έλεγχο και δεν εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στην επιστολή σας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα είναι παράνομη. Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσουμε τα περιεχόμενα στην επιστολή σας, όπως έχουμε υποχρέωση, αλλά σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Μοναδικός υπεύθυνος για τη δυσφήμιση που θα υποστεί το άθλημα θα είναι το Υπουργείο σας σε συνέχεια των εγγράφων σας, τα οποία άκριτα αποστέλλετε και διατάσσετε την Ομοσπονδία μας να πράξει.

Με την παρούσα επιστολή, τέλος, θέλουμε να σας τονίσουμε ότι πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και ενόψει της διεξαγωγής πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, στις 11-12-13 Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μέχρι και το Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης, μεταρρύθμισης άλλως τροποποίησης του ανωτέρω εγγράφου σας, προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πρωταθλήματα, επαγγελματικά (Stoiximan GBL) και ερασιτεχνικά (A1 Γυναικών, Εlite League κλπ.), στην απόλυτη απαξίωση, επί σκοπώ προστασίας του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης από τη δεδομένη δυσφήμηση του σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου της ανωτέρω προθεσμίας, είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε όσα εντελλόμεθα, ενημερώνοντας παράλληλα και τον ΕΣΑΚΕ για τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες».