Ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να σπάσει το ρόδι στην Ευρώπη κόντρα στη Μπάσκετ Λαντ και εξακολουθεί να αναζητάει το πρώτο του φετινό θετικό αποτέλεσμα εκτός συνόρων.

Οι παίκτριες του Ηλία Ζούρου ηττήθηκαν με 65-78 από τη γαλλική ομάδα για την 3η αγωνιστική της Euroleague γυναικών και παρέμεινε στην τελευταία θέση του πρώτου ομίλου με 0-3 ρεκόρ. Η Λαντ έκανε σεφτέ και ανέβηκε στο 2-1.

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