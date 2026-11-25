Ο Παναθλητικός γνώρισε την ήττα με 76-60 από την πρωτοπόρο και αήττητη του 5ου ομίλου του EuroCup Γυναικών Χαϊρίς στο Επταπύργιο, παρά την προσπάθεια ανατροπής, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε με 23 πόντους στο ημίχρονο (27-50), όμως οι γηπεδούχες αντέδρασαν και μείωσαν ακόμη και στους έξι (56-62), χωρίς να ολοκληρώσουν την επιστροφή. Η Μαρτίσκοβα σημείωσε 17 πόντους και η Μαρτίνεζ 15 για τον Παναθλητικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 27-50, 48-62, 60-76.

Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα, Πράπα 2, Μακρή 2, Σκούμα, Μαρτίνεζ 15 (1), Παντώτη, Βασιλείου 12, Μιστίνοβα 12 (2), Μαρτίσκοβα 17 (2).

Χαϊρίς (Φοντ): Αλαρκόν 11 (3), Πριέτο 9 (1), Αγιούσο 12 (3), Λόπεζ, Χομπς 18 (3), Χιλ 13 (1), Αλσίνα 4 (1), Χιλ 5, Μάσεϊ 4.