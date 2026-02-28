Η 22η αγωνιστική της Α1 Γυναικών άνοιξε με εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού με 60-88. Πρωταγωνίστρια για τις πράσινες ήταν η Οκοσούν, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (8/11 δίποντα, 9/9 βολές) και 13 ριμπάουντ.

Για τον Παναθηναϊκό, εκτός από την Οκοσούν, η Φιτζέραλντ σημείωσε 11 πόντους, ενώ οι Μπράουν και Σπανού πρόσθεσαν από 10 πόντους. Από την πλευρά του Πανσερραϊκού, η Ρόσνιεκ είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ οι Αλεξιά και Δούρβα σημείωσαν από 10 πόντους.

Με αυτό το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα play off και στα play out.

Το «τριφύλλι» μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και από το πρώτο δεκάλεπτο επέβαλε τον ρυθμό του, κλείνοντάς το στο 27-10 και χτίζοντας από νωρίς σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες σημείωσαν από 20 πόντους. Ο Πανσερραϊκός εμφανίστηκε βελτιωμένος στην επίθεση, ωστόσο η διαφορά των 17 πόντων διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι φιλοξενούμενες ανέβασαν και πάλι την απόδοσή τους. Στο τρίτο δεκάλεπτο πέτυχαν 21 πόντους, περιορίζοντας τις γηπεδούχες στους 9, και αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους.

Στην τέταρτη περίοδο ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον έλεγχο έως τη λήξη, και να φτάνει στη νίκη με 60-88.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπακάλης, Ταρενίδης, Αθανασιάδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-27, 30-47, 39-68, 60-88

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κεραμιδάς): Μπέκι 2 (1/4 δίποντα), Αλεξιά 10 (4/7 δίποντα, 2/2 βολές), Δούρβα 10 (2/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα), Μπαξεβάνου, Ντάβιντσον 8 (2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Κουβορντέ (4/10 δίποντα), Μουρ, Τσολακίδου 3 (1/1 τρίποντα), Γεροστεργίου 2 (1/1 δίποντα), Παπαγιαννάκη, Ρόσνιεκ 17 (2/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/6 βολές), Γκαρακλόβα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν 25 (8/11 δίποντα, 9/9 βολές, 13 ριμπάουντ), Φιτζέραλντ 11 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Σταμολάμπρου 6 (3/7 δίποντα), Κώτουλα, Μπράουν 10 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Κουμαντσιώτου 1 (1/2 βολές), Γαλανόπουλος 3 (1/3 τρίποντα), Σπανού 10 (3/7 δίποντα, 4/5 βολές), Πολυμένη 2 (2/2 βολές), Κριμίλη 6 (2/4 τρίποντα), Χατζηγιακουμή 6 (2/3 τρίποντα), Πρινς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές).

