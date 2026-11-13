Με μία απίθανη ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και ένα τυχερό τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον, η Μπαρτσελόνα απέδρασε με 76-74 από το T-Canter και έσπασε το σερί νικών του Παναθηναϊκού, που υποχώρησε στο 8-3 μετά την 11η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε φουριόζος και με τους Φρανσίσκο και Μπόνγκα κατάφερε να πάρει προβάδισμα πέντε πόντων (7-2), πριν η Μπαρτσελόνα επιστρέψει στον πόντο με προσπάθειες των Ουμούντε και Νίμπο.

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