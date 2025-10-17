Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τις νίκες επί των Μπασκόνια και Βιλερμπάν (3-1 ρεκόρ) και φιλοδοξούν απόψε να σημειώσουν την τρίτη διαδοχική επιτυχία τους, με το έργο τους πάντως να θεωρείται δύσκολο.

Κι αυτό γιατί το συγκρότημα του Κοκόσκοφ (2-2 ρεκόρ) είναι ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος και θα παραταχθεί στον αποψινό αγώνα με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά το σπουδαίο «διπλό» επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να παίρνει τη θέση του.

Φυσικά από την 12άδα απουσιάζουν και οι Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο. Ό

Από την Εφές απουσιάζει ο Βενσάν Πουαριέ, που έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Πάντως για τους γηπεδούχους προέκυψαν δύο επιπλέον προβλήματα, με τον Οσμάνι να γυρίζει τον ώμο του στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Παπαγιάννη να τραυματίζεται σοβαρά στη δεύτερη περίοδο, αποχωρώντας κλαίγοντας από το παρκέ.