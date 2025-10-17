Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από τις νίκες επί των Μπασκόνια και Βιλερμπάν (3-1 ρεκόρ) και φιλοδοξούν απόψε να σημειώσουν την τρίτη διαδοχική επιτυχία τους, με το έργο τους πάντως να θεωρείται δύσκολο.
Κι αυτό γιατί το συγκρότημα του Κοκόσκοφ (2-2 ρεκόρ) είναι ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος και θα παραταχθεί στον αποψινό αγώνα με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά το σπουδαίο «διπλό» επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να παίρνει τη θέση του.
Φυσικά από την 12άδα απουσιάζουν και οι Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο. Ό
Από την Εφές απουσιάζει ο Βενσάν Πουαριέ, που έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Πάντως για τους γηπεδούχους προέκυψαν δύο επιπλέον προβλήματα, με τον Οσμάνι να γυρίζει τον ώμο του στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Παπαγιάννη να τραυματίζεται σοβαρά στη δεύτερη περίοδο, αποχωρώντας κλαίγοντας από το παρκέ.
Anadolu Efes’in Yunan pivotu Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlık yaşayarak soyunma odasına götürüldü. Epey can sıkıcı bir görüntü. Çok geçmiş olsun Big Papa 🙏 pic.twitter.com/hfN07EG8Za
— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 17, 2025
Τα στατιστικά του αγώνα μετά τα πρώτα 30 λεπτά
Αναντολού Εφές: 11/28 δίποντα, 6/18 τρίποντα, 12/15 βολές, 24 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 7 επιθετικά), 11 ασίστ, 5 κλεψίματα, 7 λάθη, 3 μπλοκ
Παναθηναϊκός: 21/32 δίποντα, 5/19 τρίποντα, 12/13 βολές, 29 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 8 επιθετικά), 23 ασίστ, 4 κλεψίματα, 7 λάθη, 1 μπλοκ
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:
Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν