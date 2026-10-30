Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές, για την 9η αγωνιστική της Euroleague (28/10, 19:30).

Από τη μία οι γηπεδούχοι, βρίσκονται με ρεκόρ 3-5 στην 14η θέση της βαθμολογίας, ενώ προέρχονται από την βαριά ήττα με 118-88 από την φορμαρισμένη Χάποελ Τελ-Αβίβ. Στον αντίποδα, οι πράσινοι, που προέρχονται από την οριακή νίκη με 80-75 επί της Αρμάνι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1 και έχουν ως στόχο τη νίκη, που θα τους διατηρήσει στην 1η θέση.

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