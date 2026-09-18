Με επιθετικό πλουραλισμό και εξαιρετική εικόνα στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ιδανική πρώτη εμφάνιση στο «σπίτι» του, επικράτησε άνετα με 90-69 της Μπουργκ και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αν και «λαβωμένο», το Τριφύλλι με όπλο την άμυνα του και με μπροστάρηδες του Λεσόρ, Φρανσίσκο, Μαντζούκα έλαμψε στην πρώτη του φετινή παράσταση στο Telekom Center Athens, συνέτριψε την κάτοχο του Eurocup με διαφορά 21 πόντων και έκλεισε ραντεβού αύριο 18/8 με τον ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης.

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