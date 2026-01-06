Δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο με 87-74 σκορ στο T-Center Athens.

O Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε άθλια την εμφάνιση της ομάδας, συγχαίροντας παράλληλα τους Ιταλούς, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες, κατάφεραν να φύγουν με το ροζ φύλλο από το κλειστό του ΟΑΚΑ.

«Ήταν ένα δύσκολο ματς. Παίξαμε άθλια. Δίνω συγχαρητήρια στην Αρμάνι που έπαιξε με παίκτες από τον πάγκο αναγκαστικά. Δεν έχω να πω πολλά για το παιχνίδι», αρκέστηκε να πει ο κόουτς των «πρασίνων».

Στην αντίπερα όχθη ο τεχνικός των Ιταλών, Πέπε Ποέτα είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για την παλικαρίσια νίκη της ομάδας του απέναντι στο «τριφύλλι».

«Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Έκαναν εξαιρετική εμφάνιση σε μία δύσκολη έδρα με αυτή την τρομερή ατμόσφαιρα. Είχαμε συνέπεια, παίξαμε τρομερή άμυνα. Στα τελευταία 2-3 δεν το καταφέραμε.

Το κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι ταλαντούχος. Θα παλέψουμε για τα play-offs μέχρι το τέλος. Σήμερα κάναμε καλή εμφάνιση και δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θα είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων.