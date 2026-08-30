Ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάζει μόνο το παρόν, αλλά επενδύει σταθερά και στο μέλλον, δίνοντας χώρο και ευκαιρίες σε νεαρούς αθλητές με προοπτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι «πράσινοι» προχώρησαν στην απόκτηση του 15χρονου γκαρντ, Διονύση Μπότσιου, ο οποίος κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Ο ταλαντούχος άσος αφήνει τη Νικόπολη Πρέβεζας, στην οποία έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα και εξελίχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, για να συνεχίσει πλέον την πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Ο 15χρονος παίκτης πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις με την παιδική ομάδα της Νικόπολης την περασμένη σεζόν βοηθώντας την να φτάσει μέχρι την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Οι εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με το ταλέντο και τα περιθώρια εξέλιξης που παρουσιάζει, οδήγησαν αρκετές ομάδες να δείξουν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Τελικά, ο ίδιος επέλεξε τον Παναθηναϊκό ως τον επόμενο σταθμό της διαδρομής του κι έτσι από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ενταχθεί στην εφηβική ομάδα του τριφυλλιού.

Η Νικόπολη Πρέβεζας, σε ανακοίνωση της, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς ένας αθλητής που αναδείχθηκε μέσα από τα δικά της τμήματα υποδομής έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό.