Ιστορική ήταν η χθεσινή βραδιά στο «Παναθηναϊκό Στάδιο» για το 6ο Τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ενημέρωση, η τελική καταμέτρηση έδειξε πως 42.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, που έγινε κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του ευχαρίστησε τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή, εικόνες από την οποία ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΚΑΕ που εργάστηκαν και σχεδίασαν το χθεσινό, στις αρχές που έδωσαν τις απαραίτητες άδειες, αλλά πάνω απ’ όλα στους 35.000 που τίμησαν με την παρουσία τους το 6ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ.

No words to describe how iconic this was…. pic.twitter.com/lZbIUrjJ1l

Η «πράσινη» ΚΑΕ σε ανάρτησή για την ιστορική χθεσινή βραδιά με την παρουσία 42 χιλιάδων φιλάθλων της ομάδας στο Καλλιμάρμαρο ανέφερε τα εξής: «Μια βραδιά ρεκόρ με 42.000 κόσμο στο πλευρό μας, αφήνοντας μια κληρονομιά γραμμένη στα αστέρια! Ιστορία, για πάντα δική μας!».

A record-breaking night with 42,000 by our side, leaving a legacy written in the stars ✨

History, forever ours! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #UnderTheStars #PavlosGiannakopoulosTournament #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/qlUvrtdFYg

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 22, 2024