Στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε ντέρμπι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτήν τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Ετούτη τη φορά ο… μόδιστρος του Paixebala βρέθηκε στο «SAP Garden» του Μονάχου και ετοίμασε την κατάλληλη ένδυση για κάθε έναν από τους κάτωθι…

