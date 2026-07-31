Ο Χρήστος Σερέλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου υπηρέτησε σε ρόλο βοηθού προπονητή για τρεισήμισι χρόνια, ευχαριστώντας τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Eργκίν Αταμάν για τη συνεργασία, ενώ ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Έπειτα από τρεισήμισι χρόνια σε ρόλο βοηθού στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Σερέλης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεισφορά του και ευχαριστώντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν για τη συνεργασία.

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