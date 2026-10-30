Ο Παναθηναϊκός πάλεψε για την ανατροπή, αλλά πλήρωσε τις κακές του επιλογές στην επίθεση για τρία δεκάλεπτα και εν τέλει γνώρισε τη δεύτερη φετινή του ήττα με 83-68 από την Εφές, πέφτοντας στο 7-2 μετά την 9η αγωνιστική.

Η Εφές ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με τον Ντάριο Σάριτς και τον Τζόρνταν Λόιντ να δημιουργούν τεράστια προβλήματα κατάφερε να θεσπίσει ένα αρχικό προβάδισμα οκτώ πόντων (17-9), εκμεταλλευόμενη την ικανότητά της στο transition, κάτι που δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.

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