Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου στο «Ανδρέας Παπανδρέου», επιβεβαίωσε την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, για την ενίσχυση της πράσινης φροντ λάιν, τονίζοντας αντίθετα ότι δεν υπάρχει πρόοδος στην περίπτωση του Μπάσι.

Όσον αφορά στον Λεσόρ ο κόουτς του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε ότι «η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη, αν θα κάνει θεραπεία ή επέμβαση».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Αντιμετωπίσαμε σοβαρά αυτόν τον αγώνα επειδή είδαμε το Περιστέρι να παίρνει νίκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το τελευταίο διάστημα. Είναι σημαντικό για εμάς ότι συγκεκριμένοι παίκτες έδειξαν σε καλή κατάσταση, όπως ο Ναν που έκανε σπουδαία δουλειά στην επίθεση. Αμυντικά ήμασταν επιθετικοί, δεν κάναμε πολλά λάθη και προστατεύσαμε τη ρακέτα μας. Πήραμε μια καθαρή νίκη.

Οι φίλοι σας έγραψαν ότι υπογράψαμε τον Φαρίντ. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μετά από τις ιατρικές εξετάσεις ελπίζουμε ότι θα τον έχουμε έτοιμο για τη διπλή εβδομάδα. Δεν υπάρχει πρόοδος στην περίπτωση του Μπάσι, το δουλεύουμε, αλλά θέλει χρόνο. Και θέλουμε να δούμε και την κατάσταση του Γιούρτσεβεν, είναι στο 50-50 για να παίξει κάποια λεπτά στη διπλή εβδομάδα.

Αυτή τη στιγμή, αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου, δεν έχουμε σέντερ. Οπότε ψάχνουμε όλο και περισσότερο. Ελπίζω ότι και ο Λεσόρ θα είναι μαζί μας. Ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη, αν θα κάνει θεραπεία ή επέμβαση.

Υπάρχει συζήτηση με πολλούς γιατρούς για να παρθεί απόφαση. Ψάχνουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Φαρίντ θα έχει δίμηνο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας ή όχι».