Ο Ματίας Λεσόρ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε με τους Κάιλ Χάινς και Σέιν Λάρκιν στο Euroleague & Friends Global podcast και ήταν απολαυστικός.
«Πώς θα είναι το συναίσθημά σου; Φαντάσου 20.000 κόσμο να φωνάζει το όνομά σου…» ήταν η ερώτηση με τον ίδιο να απαντά:
«Μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώθω. Απλά ελπίζω να μην παίξω σαν @@@».
An honest assesment from @ThiasLsf 😅 As we edge closer to that LONG awaited return!
EuroLeague and Friends Global, Episode 2. OUT NOW!
Watch on the link below 👇 pic.twitter.com/V1ojrxnEuJ
— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026