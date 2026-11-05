Ο Παναθηναϊκός πέρασε με το εντυπωσιακό 115-112 από τη Μαδρίτη, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, που δέχτηκε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του κατά την επιστροφή του στα αποδυτήρια μετά τις δηλώσεις του στο flash interview.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους (8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε με τη λήξη του αγώνα, ο 31χρονος πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια των πράσινων, με τους συμπαίκτες του να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή με συγχαρητήρια και αγκαλιές.

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