Η Αρμάνι Μιλάνο έστειλε σαφές μήνυμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Unipol Forum» (11/12, 21:30), για την 15η αγωνιστική της Euroleague, πως ο αριθμός εισιτηρίων γι’ αυτούς θα είναι περιορισμένος.

Συγκεκριμένα, ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε πως θα διαθέσει μόνο τον προβλεπόμενο αριθμό εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους για το διάζωμα όπου πάντα τοποθετούνται οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας και όχι περισσότερα σε άλλες θύρες.

Η ανακοίνωση:

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Μιλάνου, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις που έλαβε το Εθνικό Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών, αποφάσισε ότι για τον αγώνα Ολυμπία Μιλάνο-Παναθηναϊκός, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, η πώληση εισιτηρίων σε Έλληνες κατοίκους θα περιοριστεί μόνο στο εκτός έδρας τμήμα του γηπέδου. Για τον εν λόγω αγώνα, τα εισιτήρια δεν θα μεταβιβάζονται. Ομοίως, για τον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου μεταξύ Ολυμπία Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, η πώληση εισιτηρίων σε κατοίκους της επαρχίας της Μπολόνια θα περιοριστεί και πάλι στο εκτός έδρας τμήμα του γηπέδου».