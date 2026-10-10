Η σαρωτική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο T-Center, που διατήρησε τους «πράσινους» αήττητους και… απόλυτους μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη EuroLeague, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ισπανικό Τύπο.

Η AS έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο «Τριφύλλι» και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον εντυπωσιακό τρόπο που έχει ξεκινήσει τη σεζόν. Το κορυφαίο ισπανικό μέσο χαρακτηρίζει την ομάδα του ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως μια «μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους», ενώ σημείωνει πως η εποχή Αταμάν στην Αθήνα ξεχάστηκε γρήγορα.

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