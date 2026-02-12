Ο Έργκιν Αταμάν, παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day του Παναθηναϊκού, πριν από το κρίσιμο παιχνίδι του τριφυλλιού απέναντι στην Φενερμπαχτσέ (13/2, 21:15, Novasports Prime), για την 28η «στροφή» της Euroleague.

Ο 60χρονος προπονητής στις δηλώσεις του, επιβεβαίωσε τον βαθμό ετοιμότητας του Κέντρικ Ναν, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για τις ευχές που δέχτηκε σχετικά με τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του.

Παράλληλα, ενημέρωσε για τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ που προέκυψε στη διάρκεια της προετοιμασίας για το παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

