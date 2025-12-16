Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague και στάθηκε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Φενέρ, καθώς και τα υβριστικά συνθήματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι ταραγμένος, παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινήσαμε άσχημα στο δεύτερο. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη δώσαμε ρυθμό στη Φενερμπαχτσέ, χάσαμε διαφορά 10 πόντων και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Αλλά στο τέλος δεν καταλαβαίνω γιατί χιλιάδες φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ να βρίζουν εμένα και τη μητέρα μου.

Σταματήστε να είστε επιθετικοί και ας δείξουμε τι αξίζουμε μέσα στο παρκέ. Είμαι πολύ ταραγμένος, αγράμματοι άνθρωποι. Κάποιος από την EuroLeague πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γλώσσα που μιλάνε δεν είναι δίκαιο γι αυτούς που παίζουν μπάσκετ και βρίσκονται στο μπάσκετ. Είμαι περήφανος ως προπονητής Τουρκίας, αλλά αυτοί που βρίζουν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι».